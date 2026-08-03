La historia detrás de una de las producciones teatrales peruanas más reconocidas a nivel internacional llega a la pantalla grande. Ser Hamlet, el primer largometraje documental dirigido por la dramaturga y directora peruana Chela De Ferrari, tendrá su estreno mundial el 7 de agosto en el 30.° Festival Internacional de Cine de Lima PUCP.

La película retrata el proceso creativo de la versión peruana de Hamlet, de William Shakespeare, protagonizada por ocho actores con síndrome de Down, quienes construyen una nueva lectura del clásico a partir de sus propias experiencias de vida.

El filme forma parte de la sección Latinoamérica Fuera de Competencia del festival y tendrá su primera proyección en el Teatro NOS de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Del teatro al cine

El documental registra durante un año los ensayos de la obra estrenada en Lima en octubre de 2019, siguiendo el proceso mediante el cual los actores se apropian de los personajes de Shakespeare mientras reflexionan sobre temas como la identidad, la diferencia y el sentido de la existencia.

La versión teatral parte de la célebre pregunta “¿Ser o no ser?”, transformándola en un espacio de diálogo sobre la inclusión, la diversidad y el poder del arte para ampliar las formas de comprender el mundo.

Según Chela De Ferrari, el proyecto nació con la convicción de que el proceso creativo sería tan significativo como la puesta en escena.

“Nos embarcamos en este montaje porque siempre supe que estábamos creando algo importante. Desde su estreno empezaron las primeras invitaciones a festivales de otros países y continentes. Esto nos demuestra que la obra no solo es valiosa por su dimensión social, sino también por su propuesta artística”, afirmó la directora.

Una obra peruana con reconocimiento internacional

Desde su estreno en 2019, la adaptación de Hamlet ha recorrido escenarios y festivales de más de 50 países en los cinco continentes.

Entre ellos destacan el Edinburgh International Festival, el GREC Barcelona, el Lincoln Center de Nueva York, además de presentaciones en el Centro Dramático Nacional (CDN) de España, La Villette de París, Hong Kong y Polonia.

La producción mantiene además una agenda internacional con giras confirmadas hasta 2027 y prepara una nueva obra con el mismo elenco para 2028.

Ocho actores que reescriben un clásico

El elenco está integrado por:

Octavio Bernaza

Jaime Cruz

Lucas Demarchi

Manuel García

Diana Gutiérrez

Cristina León Barandiarán

Ximena Rodríguez

Álvaro Toledo

Durante la película, cada intérprete incorpora elementos de su propia historia para construir personajes como Hamlet, Gertrudis, Polonio o el Fantasma, ofreciendo una mirada distinta sobre el clásico de Shakespeare.

Jaime Cruz: el origen de la historia

Chela De Ferrari explicó que la idea surgió cuando conoció a Jaime Cruz, quien trabajaba como acomodador en el teatro y le expresó su deseo de convertirse en actor.

“Quería trasladar Hamlet a escena, pero no encontraba al actor adecuado hasta que conocí a Jaime Cruz. Cuando me dijo que era actor, lo imaginé inmediatamente con la corona del príncipe", recordó la directora.

Por su parte, Jaime Cruz destacó el impacto que ha tenido la experiencia en su vida.

“Siempre quise ser actor y cuando Chela me invitó a montar la obra, supe que esta era mi oportunidad. Nuestros sueños se cruzaron y con orgullo estoy representando a las personas con síndrome de Down”, señaló.

Estreno en el Festival de Cine de Lima

La primera función de Ser Hamlet será el 7 de agosto en el Teatro NOS de la PUCP, dentro del 30.° Festival Internacional de Cine de Lima.

La segunda proyección está programada para el 15 de agosto, a las 3:00 p. m., en la Sala Roja del mismo recinto.

Tras su paso por el festival, el elenco continuará su gira teatral internacional, mientras que la película tiene previsto llegar próximamente a salas comerciales en Perú y España.

El debut cinematográfico de Chela De Ferrari

Ser Hamlet marca el debut de Chela De Ferrari como directora de cine, dentro del proyecto La Plaza Media, iniciativa que amplía al lenguaje audiovisual la apuesta artística desarrollada durante años desde Teatro La Plaza.

La producción cuenta con la edición de Nicolé H. Céspedes, la asesoría de edición de Javier Corcuera, la producción de Núria Frigola Torrent, la dirección de fotografía de Mathew Orzel y el diseño sonoro de Rosa María Oliart, entre otros profesionales.

Actualmente, De Ferrari prepara el montaje de Noche de reyes, de William Shakespeare, junto al mismo elenco, además del estreno de la obra Magda, previsto para noviembre de 2026 en el Teatro María Guerrero de Madrid.