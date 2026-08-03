El senador de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, manifestó que su bancada está abierta a evaluar el pedido de delegación de facultades legislativas que el Gobierno presentará al Congreso. Sin embargo, sostuvo que el Ejecutivo deberá sustentar la propuesta con claridad para propiciar acuerdos entre las bancadas.

López-Chau señaló que el oficialismo afronta un escenario complicado en la Cámara de Diputados, donde no tendría los votos necesarios para aprobar, en una primera instancia, el pedido de facultades legislativas. Por ello, consideró indispensable abrir un proceso de diálogo entre las distintas fuerzas políticas.

“Nosotros queremos dialogar”, afirmó el legislador, al señalar que se evaluarán los alcances del pedido para identificar los aspectos en los que pueda haber coincidencias y aquellos que generen discrepancias.

El senador también fue consultado sobre las versiones que apuntan a posibles discrepancias dentro del Ejecutivo en torno al contenido del pedido de facultades legislativas. Al respecto, sostuvo que cualquier medida deberá contar con un sustento técnico antes de obtener el respaldo del Congreso.

Asimismo, López-Chau consideró que el diálogo con el Gobierno no debería limitarse al pedido de facultades legislativas, sino que también tendría que abordar la atención a los familiares de las víctimas de los recientes hechos de violencia y otros asuntos sociales aún pendientes.

Consultado por el rechazo anticipado de algunos congresistas al pedido de facultades, entre ellos el senador Jaime Quito, López-Chau sostuvo que cada parlamentario está en su derecho de expresar su posición, aunque subrayó la importancia de construir consensos entre las distintas bancadas.

El parlamentario informó que se ha convocado una reunión para analizar estos temas y definir una postura frente al pedido de facultades legislativas del Ejecutivo.