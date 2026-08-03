En estos últimos días, el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori nombró a una serie de funcionarios en diferentes cargos. Sin embargo, algunos ya están bajo la lupa debido a sus antecedentes.

Una de las designaciones más recientes corresponde a Miguel Ángel Castillo Vizcarra, funcionario en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, quien tiene una investigación por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

DETALLES

El 31 de julio se publicó en el diario El Peruano la designación de Miguel Ángel Castillo Vizcarra como jefe general de Tecnología de la Información de la Oficina General de Tecnología de la Información del Ministerio de Agricultura, cartera que encabeza Marco Vinelli.

Su nombre no es nuevo en esa cartera, pues antes se desempeñó como director en esa misma oficina entre los años 2019 y 2020.

Precisamente, en 2022, la Contraloría realizó una auditoría para determinar si el servicio de consultoría para la elaboración del diagnóstico e implementación de una plataforma informática, fue realizada según las normas.

De acuerdo con el documento, Castillo Vizcarra tuvo conductas irregulares porque le dio el visto bueno a productos de un contrato con la consultora IDOM S.A., esto a pesar de tener conocimiento de que no estaban completos o correctamente ejecutados.

El informe le atribuyó responsabilidad penal.

Fue así que el caso llegó hasta la Fiscalía, entidad que le inició un proceso por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalida de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

El caso ya se encuentra en la etapa de investigación preparatoria en la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima - Cuarto Despacho.

Incluso, en diciembre de 2025, el Ministerio de Agricultura declaró procedente su pedido para pagarle la defensa legal por el caso.