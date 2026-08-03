Con la colocación de la primera piedra se dio inicio a la construcción de un parque recreacional en el centro poblado Canaán, ubicado en el distrito de Independencia, provincia de Pisco. El proyecto contempla la creación de un espacio destinado a la recreación familiar y al esparcimiento de los habitantes de esta zona rural.

Convivencia y recreación

Durante la ceremonia participaron autoridades locales y dirigentes vecinales, quienes coincidieron en destacar que la ejecución de la obra responde a una demanda planteada por los pobladores desde hace varios años.

Según la información presentada durante el acto protocolar, el proyecto representa una inversión superior a S/ 1 millón 650 mil y tiene un plazo de ejecución de 120 días calendario.

La infraestructura comprenderá la construcción de veredas y áreas de circulación peatonal, pisos adoquinados, zonas de descanso, juegos infantiles, espacios para la práctica de actividades recreativas, iluminación pública y mobiliario urbano, además de una intervención paisajística con áreas verdes.

Durante la actividad, algunos vecinos también resaltaron el trabajo desarrollado por dirigentes comunales que promovieron el proyecto desde sus primeras etapas.

En su intervención, el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, señaló que el proyecto forma parte del plan de inversiones que se ejecuta en distintos sectores de la provincia y anunció que la inauguración de la obra está prevista para el mes de noviembre, siempre que se cumpla el cronograma de trabajos.

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