Con la colocación de la primera piedra, se dio inicio a la ejecución del proyecto de remodelación del sistema de agua potable y alcantarillado en el centro poblado Casalla, ubicado en el distrito de Túpac Amaru Inca, en la provincia de Pisco. La obra demandará una inversión de S/ 2 millones 247 mil 441 y busca mejorar los servicios básicos para cientos de familias del sector.

Calidad de vida

Según la información técnica presentada durante la ceremonia, el proyecto contempla la instalación de cerca de 2.5 kilómetros de nuevas tuberías de agua potable, la ejecución de 320 conexiones domiciliarias, la renovación de la red de alcantarillado, la construcción de 16 buzones de concreto y la instalación de nuevas conexiones sanitarias.

Las autoridades señalaron que la ejecución de estos trabajos permitirá atender una problemática que, según los vecinos, se arrastraba desde hace varias décadas y que dificultaba la posterior construcción de pistas y veredas en la zona.

Durante la ceremonia, el presidente de la Junta Vecinal Las Palmas, Pedro Misajel, recordó que el sector esperaba esta intervención desde hace muchos años y destacó el trabajo conjunto entre dirigentes y autoridades.

“Después de tanto batallar, por fin tenemos nuestra obra de agua y desagüe en nuestro pueblo. Yo, a nombre de Casalla, me siento agradecido porque estas calles tienen más de 50 años esperando este proyecto”, expresó.

El dirigente también señaló que la ejecución del proyecto permitirá posteriormente desarrollar las obras de asfaltado previstas para el sector.

A su turno, el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, explicó que la ejecución del proyecto fue posible luego de superar una serie de trámites administrativos y coordinaciones con distintas entidades.

“Hoy ya estamos por iniciar este tan anhelado proyecto. Vamos a conversar con la empresa para ver si podemos avanzar paralelamente con las pistas y veredas. La idea es inaugurar ambos proyectos al mismo tiempo”, indicó.

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