Los trabajos de remoción y limpieza del terreno donde se edificará la futura División Policial de Pisco avanzan de manera sostenida, marcando el inicio de uno de los proyectos de seguridad más importantes para la provincia. En el lugar se encuentran trabajando de manera articulada la Policía Nacional del Perú, Emapisco, ElectroDunas y otras instituciones, junto al congresista Raúl Doroteo Carbajo, quien supervisó el avance de las labores preliminares.

Proyecto policial

Durante su recorrido, el parlamentario anunció que la entrega oficial del terreno se realizará el próximo 15 de julio a las 10:00 de la mañana, acto que, según indicó, contará con la presencia del presidente de la República y altos mandos de la Policía Nacional del Perú.

Precisó que el proyecto se ejecutará sobre un área de 35 mil metros cuadrados, equivalente a más de tres hectáreas, donde se construirá la primera División Policial de Pisco y una de las más modernas del país, destinada a fortalecer la seguridad en toda la provincia.

Doroteo Carbajo manifestó que desde su despacho impulsó la elevación de la categoría de comisaría a División Policial, permitiendo hacer realidad este importante proyecto. Añadió que el moderno complejo albergará a 800 efectivos policiales y reunirá todas las unidades especializadas y operativas en un solo lugar. La infraestructura contará con polígono de tiro, gimnasio, dormitorios, auditorio, oficinas administrativas, salones de entrenamiento y otros ambientes especializados para optimizar el servicio policial.

Finalmente, el congresista hizo un llamado a todas las empresas de Pisco para que, como parte de su responsabilidad social, se sumen a la construcción de este complejo policial.

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