Más de 37.500 migrantes que ingresaron de manera irregular a la ciudad española de Ceuta ya fueron retornados a Marruecos, como parte del operativo conjunto desplegado por ambos países tras la crisis fronteriza registrada en los últimos días. Mientras avanzan las devoluciones, las autoridades continúan recuperando cuerpos de personas que fallecieron al intentar cruzar el mar, elevando a 43 el número de víctimas mortales relacionadas con esta emergencia.

De acuerdo con información del Ministerio del Interior de España, hasta las 15:30 horas de este viernes ya habían regresado a Marruecos más de 37.500 de las aproximadamente 50.000 personas que ingresaron a Ceuta. El proceso de repatriación continúa de manera sostenida mientras las autoridades buscan reducir la presión migratoria en la ciudad.

Las autoridades españolas informaron que durante la jornada las devoluciones se realizaron con rapidez, alcanzando un promedio de 150 personas por minuto. Este procedimiento forma parte del acuerdo establecido entre España y Marruecos para facilitar el retorno de quienes cruzaron la frontera de manera irregular.

Pese al avance de las repatriaciones, miles de migrantes permanecen todavía en Ceuta. Muchos de ellos continúan desplazándose por diferentes sectores de la ciudad a la espera de una solución a su situación.

Refuerzan controles en la frontera

En paralelo al proceso de devolución, la Guardia Civil y el Ejército español mantienen un despliegue permanente en la zona fronteriza del Tarajal. El objetivo es impedir nuevos ingresos por vía marítima desde las costas marroquíes.

Durante los operativos, los agentes interceptaron a un grupo de unas 40 personas que logró llegar a nado hasta la orilla. Posteriormente, fueron orientadas para abandonar Ceuta y regresar a Marruecos.

Grande-Marlaska visita la frontera del ##Tarajal para seguir sobre el terreno la evolución de la situación en #Ceuta.



👮 Durante la tarde, se ha reunido también con mandos de @policia y @guardiacivil en la jefatura superior y en la comandancia de la ciudad autónoma. pic.twitter.com/4z5s8Yq5Ts — Ministerio del Interior (@interiorgob) July 31, 2026





Aumenta el número de víctimas

Las labores de búsqueda también continúan en distintos puntos del litoral. En las últimas horas, los equipos de emergencia y las fuerzas de seguridad recuperaron 43 cuerpos de migrantes que perdieron la vida mientras intentaban alcanzar territorio español por mar.

Con esta actualización, la cifra anual de fallecidos en la ruta hacia Ceuta ascendió a 75 personas. Las autoridades no descartan que el balance continúe aumentando conforme prosigan las operaciones de búsqueda en la zona.

La emergencia también mantiene afectada la actividad cotidiana en Ceuta. La ciudad continúa prácticamente paralizada, ya que la mayor parte de los comercios permanece cerrada debido a la situación generada por el ingreso masivo de migrantes.