Un total de 18 distritos de las provincias de Arequipa, Castilla, Caylloma y Condesuyos permanecerán sin servicio de energía eléctrica este domingo 2 de agosto debido a un corte programado por la empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal).

La interrupción del suministro será por 8 horas, desde las 7:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Según informó la empresa, la interrupción será por trabajos de mejoramiento del sistema eléctrico.

En la provincia de Castilla, el corte afectará a los distritos de Aplao-Corire, Huancarqui, Machaguay, Pampacolca, Tipán, Uñón, Uraca y Viraco.

En Caylloma, la suspensión del servicio comprenderá Majes y la zona de Lluclla.

Mientras tanto, en la provincia de Condesuyos, los trabajos dejarán sin energía a los distritos de Iray, Chuquibamba, Andaray, Yanaquihua, Chichas y Salamanca.

En la provincia de Arequipa, los usuarios afectados serán los ubicados en los distritos de Santa Rita de Siguas, San Juan de Siguas y Santa Isabel de Siguas.

Seal recomendó a la población a asumir las previsiones necesarias durante las horas que durará la interrupción del servicio y recordó que estos trabajos buscan mejorar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico en las zonas programadas.