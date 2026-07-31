Con la consigna de conseguir por cuarto año consecutivo el campeonato nacional de atletismo categoría senior, diversos deportistas arequipeños se vienen preparando para el trigésimo séptimo Campeonato Nacional de Atletismo Máster 2026, que se realizará en la ciudad entre el 9 y 11 de octubre.

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Carola Jaén Pacheco, presidenta de la Asociación de Atletas Seniors de Arequipa (Asada), precisó que el certamen nacional congregará al menos a 500 atletas de diversos puntos del país, incluidos invitados internacionales de Bolivia y Chile.

La reconocida atleta indicó que los participantes serán a partir de los 30 años y esperan recibir inscripciones de atletas incluso de 90 años. Las diversas pruebas que contemplan este campeonato son de pista, campo y ruta.

Este campeonato nacional se realizará en las pistas de atletismo del estadio Melgar y del estadio Umacollo. El público podrá ingresar de manera gratuita a estos escenarios deportivos.

Cabe señalar que en los próximos días se espera que la nueva autoridad de la Universidad Nacional de San Agustín pueda dar el visto bueno para que la competencia también se realice en la renovada pista atlética del estadio agustino.