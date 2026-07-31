Cansados de la inseguridad ciudadana, vecinos del centro poblado Juan Velasco Alvarado, en el distrito de Majes, provincia de Caylloma, reunieron dinero para comprar un nuevo motor y reparar un patrullero policial que había quedado fuera de servicio tras ser dado de baja.

El alcalde del centro poblado, Omar Ampuero, informó que los trabajos fueron financiados con aportes de la población, un aproximado de 11 mil 500 soles. Los vecinos están organizaos por comisiones, que además asumió otros gastos para dejar el vehículo nuevamente operativo.

El patrullero será utilizado para reforzar la vigilancia en Pedregal Sur y el centro poblado Juan Velasco Alvarado, zonas donde los vecinos exigen mayor presencia policial debido al incremento de la inseguridad.

La iniciativa surgió después de dos hechos que alarmaron a la población: la muerte de un ciudadano en junio del año pasado y el robo de computadoras registrado en el colegio del centro poblado. Según Ampuero, la capacidad de respuesta de la Policía es limitada, ya que solo cuenta con 40 efectivos para atender a una población de aproximadamente 140 mil habitantes.

Tras la reparación del vehículo, la Policía Nacional asignó dos agentes para realizar patrullaje motorizado. El alcalde destacó la disposición de la institución para reforzar la seguridad una vez que el patrullero quedó en condiciones de operar.

Por su parte, el comisario de la jurisdicción se comprometió a incrementar los patrullajes, aunque advirtió que el número de unidades policiales sigue siendo insuficiente para cubrir los cerca de 1,600 kilómetros cuadrados que comprende el distrito de Majes.