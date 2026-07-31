La presidenta Keiko Fujimori anunció la firma de un convenio entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Caja Huancayo para iniciar la construcción de viviendas de emergencia en las zonas de Junín afectadas por el sismo de magnitud 5.1.

El proyecto se ejecutará mediante el mecanismo de Obras por Impuestos con una inversión de S/ 22 millones.

Mesa técnica

Durante su visita al distrito de Chongos Bajo, una de las localidades más golpeadas por el movimiento telúrico, la mandataria informó además que se instalará una mesa técnica para coordinar la atención a los damnificados. Asimismo, hizo un llamado al sector privado para sumarse al proceso de reconstrucción a través de Obras por Impuestos.

Fujimori expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y reafirmó el compromiso del Ejecutivo de garantizar la asistencia y reconstrucción de las zonas afectadas. También adelantó la llegada de carpas de emergencia desde Trujillo y de ayuda humanitaria procedente de Panamá para reforzar la atención a la población.

Como parte de su recorrido, la jefa de Estado visitó el albergue temporal Chupuro, el almacén del Indeci y el albergue Cinco Esquinas, donde permanecen cinco familias damnificadas.