El alcalde provincial Mario Reyna Rodríguez inspeccionó el mercado Central y dialogó con representantes de la Junta de Comerciantes Accionistas respecto al cierre del establecimiento a partir de este domingo para iniciar el lunes 3 de agosto el desmontaje del techo, que está en grave riesgo.

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“El estado del techo fue una preocupación por muchos años y estamos próximos al desmontaje. Hubo problemas internos con la directiva, lo que no permitió concretar la intervención”, dijo al término de la inspección.

Precisó que se habilitará, temporalmente, el pasaje San Agustín para que los comerciantes puedan desarrollar sus actividades de manera ordenada, limpia y segura mientras se ejecuta el desmontaje, lo que se hará durante un mes.

Este es un mercado privado con una ubicación estratégica, cuenta con 410 puestos de venta, 372 en el área interna y 38 en la parte exterior. “Está en un lugar privilegiado y debe ser un mercado moderno y ejemplo para los demás”, señaló la autoridad edil.

El techo del mercado tiene estructura metálica, de fierro grueso y pesado corroído. Había el riesgo de que colapse y ocasione una tragedia, por eso se desmontará y quedará sin cobertura hasta que se financie la instalación de la nueva estructura.

“Estamos muy agradecidas con el alcalde, por el apoyo. Nos ha ayudado bastante y le agradecemos de corazón. Vamos a seguir trabajando juntos en la mejora del mercado”, dijo por su parte la presidenta de la Junta.