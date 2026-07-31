Un dirigente del Frente Cívico del distrito de Víctor Larco Herrera, el expresidente de la Junta de Alcaldes Vecinales de Trujillo y la coordinadora del Observatorio Ciudadano La Libertad Observa cuestionaron al exgobernador de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, por nuevamente evidenciar el “desinterés” que tiene frente a la grave problemática que enfrenta la región que hace poco tiempo gobernaba.

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Ocurre que lejos de pronunciarse tras el Mensaje a la Nación emitido por la presidenta Keiko Fujimori y exigir celeridad en obras que tienen que ver con protección a la población por la erosión costera y el fenómeno El Niño, César Acuña prefirió usar sus redes sociales para posar con la camiseta firmada por la estrella del Real Madrid Kylian Mbappé en el estadio Santiago Bernabéu, en España.

ES RESPONSABLE

Gerardo Reyes Torres, expresidente de la Asociación de Alcaldes Vecinales de Trujillo, dijo que César Acuña “nunca tuvo interés” en articular esfuerzos para desarrollar proyectos para La Libertad.

“Esto no viene de hoy, lo arrastra desde su primer gobierno como gobernador. Por eso siempre renunciaba pensando que iba a ser elegido presidente del Perú. Un ejemplo de lo que digo son las obras de la quebrada San Ildefonso que están mal hechas y eso está en los informes de Contraloría. Él es responsable porque desde la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ha cogobernado con el Ejecutivo bajo la sombra”, manifestó.

En tanto, María del Rosario Cortavitarte, presidenta del Frente Cívico del distrito de Víctor Larco Herrera, mencionó que César Acuña vuelve a demostrar que “nunca tuvo palabra ni bandera”.

La dirigente aseguró que el único interés del líder de APP siempre fue “colocar todos sus tentáculos en las diferentes instituciones del Estado”.

Comentó que se percató de esa actitud desde que César Acuña fue alcalde de Trujillo. “Lo visitamos en el Concejo y le hablamos por primera vez de la erosión costera, pero no le importó y nos sacó. Desde allí supe que gente como esa solo busca intereses propios. Ahora nos han dejado completamente abandonados”, enfatizó.

Por su parte, Mónica Sánchez, coordinadora del Observatorio Ciudadano La Libertad Observa, afirmó que a César Acuña nunca le interesó la región. “Todo lo hizo por cálculo político. Como perdió las elecciones, no le interesa lo que pasa en el Perú”, acotó.