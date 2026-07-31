“El trazo de la memoria” se denomina la exposición retrospectiva de pintura, dibujo y grabado del artista Juan Carlos Ñañake, que será inaugurada el 7 de agosto en la galería del Museo Vicús, invitado por la Municipalidad de Piura, en el marco del 494 aniversario de la fundación de la ciudad.

Esta muestra reúne más de 45 obras artísticas que es la evidencia de un artista que se mantiene vigente a nivel local, nacional e internacional, con una producción artística de incesante búsqueda, generando propuestas y planteándose nuevos desafíos.

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CRECIMIENTO

“Con e sta exposición celebro mis 32 años de trayectoria artística, un recorrido que comenzó con la seriedad y la esperanza de mis años de estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes Ignacio Merino , y que hoy persiste con la misma intensidad del primer día ”, dijo Juan Carlos.

Más adelante, señaló, “a lo largo de estas más de tres décadas, mi lenguaje visual ha requerido crecer y experimentar sin descanso. Hecha con un enfoque retrospectivo, compila las distintas etapas de mi creación artística, aquí compiten la textura y el color de la pintura; la rigurosidad conceptual y técnica del grabado y la xilografía; la cercanía del dibujo; los volúmenes de la escultura; y el registro fotográfico de mis intervenciones murales”.

En el camino fue superando varias etapas, hay obras realizadas en 1985 (su primer cuadro), durante la Escuela de Arte (1994). Obras de los años 90 al 2000 en la serie a los desaparecidos, homenaje a las últimas víctimas, Canto a la Paz y las últimas obras con respecto al sicariato y a los inmigrantes.

Cuenta con 54 exposiciones individuales de pintura y más de 200 exposiciones colectivas. Ha expuesto en Roma, Italia, México, España, Rumania, Francia, Argentina y ha recibido innumerables reconocimientos a nivel nacional e internacional.

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CRÍTICAS DE ARTE

“ Juan Carlos Ñañake nos presenta una exposición de grabado con carácter retrospectivo que posee una profunda significación. En una época marcada por el vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología, existe el riesgo de relegar el pensamiento crítico y la memoria“ , dijo el artista Francisco Mauricio Ortíz.

Otros grandes comentarios y críticos de arte en las obras de Ñañake son: Dr. Víctor Velezmoro Montes de la Universidad de Piura, Sigifredo Burneo Sánchez, Vicepresidente Académico UNF, el artista visual de arte piurano Rodolfo López Avila y el artista y exdocente ecuatoriano Julio Quitama Pastaz.