Luego de su resonante triunfo de 3-1 ante Los Chankas, el equipo de Alianza Atlético llega motivado al encuentro ante Alianza Lima a jugarse mañana en el Estadio Alejandro Villanueva, desde las 8:30 p.m., por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.

El equipo “Churre” que dirige el técnico Federico Urciuoli está ubicado en el casillero 11 con tres puntos en este torneo y tratará de salir airoso de su visita a Matute. En la tabla acumulada se ubica en el puesto ocho con 24 unidades, luego de desplazar a Comerciantes Unidos y Sporting Cristal.

El “Vendaval del Norte” apostará por una táctica ofensiva con el fin de regresarse con los tres puntos. Para ello apelará con Steven Rivadeneyra, Román Suárez, José Villegas, Williams Guzmán, Anthony Gordillo, Erick Perleche, Hernan Lupú, Germán Díaz, Jorge del Castillo, Cristian Penilla, Guillermo Larios y José María Ingratti.

PUEDES VER: Liga 1: Los “Churres” hacen respetar la casa y ganan por 3-1 a Los Chankas

SU RIVAL

Mientras tanto, el rival de turno, Alianza Lima, que está cuarto con 4 puntos, saldrá en busca de un triunfo que le permita desplazar a Melgar y Universitario de Deportes de los primeros lugares del Torneo Clausura.

Los “Íntimos” llegan a este partido tras haber igualado 2 a 2 con Comerciantes Unidos en el Estadio Juan Maldonado y ahora tratará de sumar en su fortín de Matute y avanzar en la Tabla Acumulada donde sigue puntero con 44 puntos.

Para este choque ante los sullaneros, Alianza Lima sumará al talentoso volante Piero Cari (18 años), quien llevaba algunas semanas sin poder jugar ni entrenar. Según se conoció, el citado futbolista está totalmente recuperado y listo para ser considerado en el partido programado mañana en Matute.

A los “Grones” les toca recibir la visita del Alianza Atlético y será un duelo de “Alianzas”, un poco complicado, pues el rival ya les dio dolores de cabeza anteriormente, pero es un partido clave para que no pierdan el paso a los líderes.