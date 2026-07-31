El fiscal adjunto Pool Kevin Alarcón Barrionuevo, de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Arequipa, reveló que el Ministerio Público ya había iniciado un procedimiento previo a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) debido a las publicaciones y versiones de anteriores autoridades que buscarían implementar una “zona rosa”.

El magistrado explicó esto durante la intervención realizada ayer al Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA) de la MPA que se ampara bajo normativa y en cumplimiento de la ley. Sostuvo que la diligencia se llevó a cabo, considerando la participación de los funcionarios.

Sin embargo, indicó que anteriormente ya se había iniciado un procedimiento a la MPA por estos temas que conllevan un delito. “Existe un antecedente donde a la MPA se le inició un procedimiento previo por cuanto se tomó conocimiento de publicaciones o versiones dadas por autoridades anteriores de la intención de crear una zona rosa en Arequipa”, explicó Alarcón Barrionuevo.

A raíz de ese proceso, la Fiscalía emitió una severa exhortación formal que obligaba a la municipalidad a abstenerse de otorgar licencias de funcionamiento para este tipo de negocios.

ENTREGA DEL PDM AL MINISTERIO DE VIVIENDA

A un día de la entrega del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) 2026-2045 al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas irrumpió en las oficinas del IMPLA para incautar documentación e iniciar diligencias por un presunto favorecimiento a la prostitución derivado del contenido del reglamento de zonificación.

El fiscal provincial Pool Kevin Alarcón Barrionuevo dirigió la diligencia de exhibición e incautación documentaria en la sede del Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa (IMPLA), ubicada en la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), como parte de una investigación preliminar contra quienes resulten responsables.

Según informó el Ministerio Público, la investigación se inició de oficio luego de revisar documentos públicos publicados en la página web de la comuna provincial. En el Reglamento de Zonificación del PDM se advirtió que las zonas industriales I1 e I2 contemplaban la actividad económica denominada “prostíbulos, casas de cita, lenocinios y similares”.

La Fiscalía considera que dicha disposición podría configurar el presunto delito de favorecimiento a la prostitución, por lo que dispuso una investigación preliminar de 60 días a cargo del Departamento de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de Arequipa.

Durante la diligencia fueron requeridos expedientes administrativos entregados por funcionarios del IMPLA, quienes colaboraron con el procedimiento. El material será sometido a evaluación por la Fiscalía y la Policía para determinar el origen y sustento de la documentación.

IMPLA RESPONSABILIZA A LA MUNICIPALIDAD

Tras concluir la diligencia, la gerente general del IMPLA, Patricia Muñoz Medina, rechazó que el instituto haya promovido la creación de una denominada “zona rosa” y sostuvo que la entidad únicamente elabora instrumentos técnicos de planificación y define usos de suelo.

La funcionaria explicó que el cuadro observado por la Fiscalía corresponde a información contenida en la Ordenanza Municipal N.° 1248-2021, incorporada como documento de sustento, pero aseguró que ello no implica que el IMPLA haya zonificado espacios para actividades vinculadas a la prostitución.