El Gobierno Regional de Junín y los alcaldes de las zonas afectadas por el sismo solicitarán al Ejecutivo la aprobación de un decreto de urgencia que permita financiar la reconstrucción definitiva de viviendas, colegios, establecimientos de salud e infraestructura pública.

Como parte de esta gestión, las autoridades buscarán una audiencia con la presidenta Keiko Fujimori y el Consejo de Ministros para presentar el balance actualizado de daños y demandar una intervención extraordinaria.

acuerdo. La reunión fue encabezada por el gobernador regional, Zósimo Cárdenas Muje, y contó con la participación de los alcaldes de Chongos Bajo, Chupuro, San Juan de Iscos, Huacrapuquio, Viques, Huayucachi, Ahuac y la provincia de Chupaca. Durante el encuentro se acordó impulsar una estrategia conjunta para acelerar la recuperación de las localidades afectadas.

Según el último reporte consolidado de Defensa Civil, la emergencia dejó 6 personas fallecidas, 5,306 damnificados y 4,011 afectados. Además, se registraron 450 viviendas destruidas, 1,686 inhabitables y 1,685 afectadas, así como daños en 18 instituciones educativas, 11 establecimientos de salud y 3,350 unidades de producción pecuaria, informó el gerente regional de Defensa Civil, José Vázquez.

Las autoridades también solicitarán la ampliación de la declaratoria de emergencia, debido a que la magnitud de los daños supera la capacidad económica y operativa de los gobiernos locales.

El gobernador Zósimo Cárdenas sostuvo que el objetivo es pasar de la atención inmediata a una etapa de reconstrucción integral que garantice condiciones seguras para las familias damnificadas.

“Necesitamos una intervención excepcional del Estado. Es momento de reconstruir las viviendas, las escuelas y los establecimientos de salud que fueron afectados. La emergencia continúa y las familias requieren soluciones permanentes”, manifestó.

Como medida inmediata, el Gobierno Regional anunció el envío de 14 maquinarias pesadas adicionales para acelerar la demolición de estructuras dañadas y la remoción de escombros. Estos equipos se sumarán a las unidades movilizadas por el Ministerio de Vivienda y a la maquinaria de los gobiernos locales. Continúa la ayuda humanitaria.