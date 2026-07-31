La bancada de Juntos por el Perú informó que tomó conocimiento de la intervención del diputado Julián Pérez Mallqui y señaló que el caso ya se encuentra en manos de las autoridades competentes. A través de un comunicado, la agrupación parlamentaria indicó que esperará el avance de las investigaciones antes de adoptar una postura dentro de sus atribuciones.

Juntos por el Perú señaló que no adelantará conclusiones sobre los hechos mientras continúe el proceso de investigación. La agrupación sostuvo que corresponde a las autoridades establecer las responsabilidades que correspondan.

El comunicado explicó que la organización política realizará una evaluación interna conforme se desarrollen las diligencias. De esta manera, dejó abierta la posibilidad de adoptar medidas según la información que se obtenga durante el proceso.

Rechazo a cualquier acto de violencia

La bancada parlamentaria también reafirmó su posición frente a cualquier hecho relacionado con actos de violencia. En ese sentido, destacó la importancia de que las investigaciones se desarrollen respetando las garantías del debido proceso.

“Como bancada, reafirmamos nuestro rechazo absoluto a toda forma de violencia y nuestro compromiso con el respeto al debido proceso”, expresó Juntos por el Perú en el comunicado.

La bancada precisó que la situación del diputado será revisada dentro de los mecanismos internos de la agrupación. Esta evaluación se realizará tomando en cuenta el desarrollo de las investigaciones oficiales.

El caso continuará bajo seguimiento de la organización parlamentaria mientras se esperan los resultados de las autoridades encargadas. Hasta el momento, Juntos por el Perú indicó que no adoptará una decisión definitiva sin contar con mayores elementos sobre lo ocurrido.