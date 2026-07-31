El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Manuel Valera, de 30 años, quien es investigado como principal sospechoso de la muerte del escritor peruano Juan Soto Bacigalupo. La medida fue impuesta mientras continúan las diligencias para esclarecer el fallecimiento ocurrido en los exteriores del domicilio de la víctima, ubicado en Barranco.

La decisión fue adoptada tras el pedido formulado por la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Santiago de Surco - Barranco, que investiga el caso por el presunto delito de homicidio calificado. El Ministerio Público informó que la medida busca asegurar la presencia del investigado durante el desarrollo del proceso.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Penal Corporativa de Santiago de Surco-Barranco (Cuarto Despacho), a cargo de la fiscal provincial Diana Regalado Urquiaga, logró que se dicte nueve meses de prisión preventiva para Manuel Valera (30), por el delito de homicidio calificado en… pic.twitter.com/xRmbFgmpgz — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 30, 2026





¿Qué pruebas reunio la Fiscalía?

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso los elementos recopilados en las primeras etapas de la investigación. Entre las pruebas consideradas se encuentran análisis de luminol realizados en prendas del investigado, rastros de sangre hallados en la vivienda del escritor y grabaciones de cámaras de seguridad cercanas al lugar.

El fiscal adjunto Renatto Luis Andia Moreno sustentó el pedido de prisión preventiva ante el órgano judicial. La Fiscalía señaló que estos elementos permitieron obtener la medida restrictiva mientras avanzan las diligencias.

El Ministerio Público explicó el alcance de los indicios reunidos durante la investigación y su relación con la solicitud presentada ante el Poder Judicial. En ese sentido, precisó que las pericias y registros obtenidos forman parte de las actuaciones destinadas a determinar las circunstancias del caso.

“Los análisis de las pericias de luminol en las prendas del investigado, así como los rastros de sangre en la vivienda del agraviado, grabaciones de las cámaras de vigilancia cercanas al domicilio del presunto agresor y otras evidencias permitieron obtener la restricción”, indicó la Fiscalía.

El escritor falleció en la puerta de su casa tras ser interceptado por un sujeto quoen lo apuñaló con un arma blanca. La investigación fiscal busca establecer la secuencia de acontecimientos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Con la medida dictada por el Poder Judicial, Manuel Valera permanecerá recluido durante nueve meses mientras se desarrollan nuevas diligencias. El proceso continuará con la recopilación y evaluación de información vinculada al caso.