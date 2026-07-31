La presidenta Keiko Fujimori llegó al distrito de Chongos Bajo, en Junín, para constatar la situación de las zonas impactadas por los sismos del 18 de julio, que golpearon principalmente a la provincia de Chupaca.
Fujimori explicó que eligió ese lugar para realizar su primera visita oficial como jefa de Estado, luego del desastre que dejó cinco fallecidos y cientos de familias damnificadas.
Durante el recorrido, la mandataria estuvo acompañada por los ministros de Defensa, Rafael Belaunde; de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas. También informó que supervisará, junto con representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), las labores que se ejecutan tras reunirse con autoridades regionales y locales.
“Lo que quiero que quede bien claro, a todos los damnificados, es que el Gobierno va a estar presente en todo este proceso de apoyo y de reconstrucción. No están solos”, expresó. Además, indicó que convocará al sector privado para reforzar la ayuda destinada a los afectados. “Acá todos tenemos que poner el hombro”, añadió la presidenta Keiko Fujimori.
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