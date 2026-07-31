La presidenta Keiko Fujimori llegó al distrito de Chongos Bajo, en Junín, para constatar la situación de las zonas impactadas por los sismos del 18 de julio, que golpearon principalmente a la provincia de Chupaca. FOTO: PRESIDENCIA
La presidenta Keiko Fujimori llegó al distrito de Chongos Bajo, en Junín, para constatar la situación de las zonas impactadas por los sismos del 18 de julio, que golpearon principalmente a la provincia de Chupaca. FOTO: PRESIDENCIA

La presidenta Keiko Fujimori llegó al distrito de Chongos Bajo, en Junín, para constatar la situación de las zonas impactadas por los sismos del 18 de julio, que golpearon principalmente a la provincia de Chupaca.

Fujimori explicó que eligió ese lugar para realizar su primera visita oficial como jefa de Estado, luego del desastre que dejó cinco fallecidos y cientos de familias damnificadas.

Durante el recorrido, la mandataria estuvo acompañada por los ministros de Defensa, Rafael Belaunde; de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas. También informó que supervisará, junto con representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), las labores que se ejecutan tras reunirse con autoridades regionales y locales.

“Lo que quiero que quede bien claro, a todos los damnificados, es que el Gobierno va a estar presente en todo este proceso de apoyo y de reconstrucción. No están solos”, expresó. Además, indicó que convocará al sector privado para reforzar la ayuda destinada a los afectados. “Acá todos tenemos que poner el hombro”, añadió la presidenta Keiko Fujimori.

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