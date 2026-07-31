Julián Pérez Mallqui, diputado de Juntos por el Perú (JP) por Cusco, juró al cargo el 24 de julio y en menos de una semana, fue detenido por la Policía.

Según información de canal N, fue ingresado a la comisaría de San Miguel ayer por la mañana, luego de ser denunciado por agresión física contra una mujer.

En paralelo, la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar inició diligencias urgentes por presuntos hechos de violencia física y psicológica.

DETALLES

El caso involucra a una mujer quien habría sido víctima de violencia.

En los exteriores de la dependencia policial, declaró un familiar de la víctima que optó por no dar detalles.

“No debe haber agresión ante nadie”, dijo brevemente.

Hasta el lugar de los hechos llegó Walter Flores, jefe de campaña de JP.

“Primero tengo que ver qué ha pasado”, dijo a la prensa.

Al cierre de esta edición, Pérez seguía en calidad de detenido.

Las condenas que registra Julián Pérez Mallqui, electo diputado por Cusco. (Foto: Voto Informado)

ANTECEDENTES

Pérez Mallqui ya tiene antecedentes de terror.

De acuerdo con un parte policial del 2020, su pareja denunció que la insultaron y fue empujada al suelo.

Mientras que en 2024 fue involucrado en un accidente vehicular registrado en el distrito de Pichari, provincia de La Convención, en Cusco.

Según el parte policial, habría conducido en presunto estado de ebriedad, por lo que atropelló a una madre y a su hija de siete años.

Trató de darse a la fuga y negó identificarse.

El Poder Judicial lo condenó por lesiones culposas a una pena de más de cuatro años de prisión suspendida y el pago de una reparación civil de 80 mil soles.

El diputado tiene una sentencia de un año y ocho meses por falsa declaración en procedimiento administrativo, además de una sentencia de dos años y seis meses por violencia familiar.