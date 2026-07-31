Tras el anuncio de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, de figurar entre sus planes impulsar un sistema de metro para Trujillo, Francisco Huerta Benites, decano del Colegio de Economistas de La Libertad y exgerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), propuso crear en el menor plazo posible una “Comisión Prometro de Trujillo” para gestionar y presionar a que esta megaobra realmente sea tomada en cuenta.

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El economista explicó que lo determinante es que este proyecto sea considerado en el Plan Multianual de Inversiones (PMI) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). “Se necesita que le den prioridad, pues solo así se podrá presupuestar la elaboración del perfil del proyecto y se lanzará una convocatoria internacional para ver quién cofinancia la obra y ve la parte técnica. Por lo general son operadores internacionales los que se encargarían de eso”, agregó.

JUSTIFICADO

Dijo que Trujillo ha experimentado un crecimiento poblacional alimentado por la migración y hay muchas zonas conurbadas (región urbana formada por la unión de dos o más municipios independientes, pero que comparten actividades económicas, población y servicios) que exigen desarrollar infraestructura vial.

Ahora bien, el especialista estimó que esta megaobra podría costar más de S/ 5 mil millones y su ejecución es a largo plazo. “Personalmente creo que si para el 2027 este proyecto está priorizado en el PMI del MTC, en este gobierno (de Keiko Fujimori) se lograría avanzar con el perfil del mismo, que puede tardar dos años; es decir, el 2029 se estaría lanzando una convocatoria internacional y el 2030, con una compañía que resulte ganadora y ya en un nuevo gobierno, recién se empezaría con la elaboración del expediente técnico. Luego viene la etapa de la construcción y eso tomaría algunos años más”, estimó.

No obstante, indicó que este sistema de transporte tiene que ser rentable, tal como se ha ejecutado en Lima, y debe mover en Trujillo a más de 1 millón de personas. “Su diseño debe tener esa capacidad, pero eso dependerá de los tramos y los corredores alimentarios. Además, tendrá que definirse si será aéreo o subterráneo”, aseveró.

CONTACTO

Por su parte, el gerente general de Transportes Metropolitanos de Trujillo (TMT), Víctor Hugo del Carpio, informó que él, a través del alcalde de Trujillo, Mario Reyna, ha enviado una carta a la presidenta Keiko Fujimori mediante la cual se saluda la decisión de impulsar el metro de Trujillo.

“Hemos expresado nuestra predisposición para la cooperación interinstitucional porque esto involucra al Gobierno Central, al MTC, la MPT y al TMT. Estamos gestionando una cita con la presidenta para informarle de los avances que hay en Trujillo con el Corredor Norte-Sur y el Sistema Integrado de Transporte de Trujillo (SITT)”, manifestó.

Coincidió con Francisco Huerta en los puntos de que se trata de un proyecto de largo aliento y que Trujillo tiene todas las justificaciones y condiciones para evaluar la implementación de un metro que será complementario al Corredor Norte-Sur.

En tanto, el alcalde Mario Reyna aclaró que el metro anunciado por la presidenta Keiko Fujimori es diferente al Metropolitano. “El primero es un tren rápido y el segundo implica transporte en buses”, indicó.

Mencionó que espera que ambos sistemas de transporte converjan y que se coordine por dónde irán las rutas para que no se dupliquen esfuerzos y que los dos generen una gran transformación en la movilidad urbana.