Agentes de la comisaría de Salaverry intervinieron a tres personas que presuntamente se dedicaban a la venta de pasta básica de cocaína (PBC) en su vivienda ubicada en la calle MOnitor Huáscar, en el distrito de Salaverry, provincia de Trujillo.

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La Policía Nacional informó que los sospechosos de iniciales C. E. A. G. (53), E. L. V. C. (50) y E. J. C. A. (23) no solo habían convertido su casa en su centro de operaciones, sino que también recorrían las calles aledañas con la ilegal sustancia.

En efecto, la intervención se produjo luego de seguirle los pasos a uno de los facinerosos, quien al verse cercado arrojó una bolsa con 50 envoltorios de PBC antes de ingresar al inmueble.

Tras seguirlo e incursionar en el inmueble los agentes del orden hallaron otros 250 envoltorios tipo “ketes” que contenían una sustancia con características similares a PBC.

Asimismo, se les incautó 10 celulares de dudosa procedencia.

El caso fue comunicado a la fiscal Mónica Villanueva Ruiz, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, para continuar con las diligencias correspondientes.