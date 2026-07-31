Desde el 24 de julio, que se inició las fiestas de santiago en todo el valle del Mantaro, en el distrito de Chilca, ya se multó a ocho organizadores por cerrar vías sin autorización. Según informó el gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Chilca, Erick Prudenci.

Según detalló el funcionario municipal, las calles que son de alto tránsito vehicular, no pueden ser utilizadas para el armado de escenarios y la realización de una fiesta tradicional como la de santiago.

“Estos días hemos realizados operativos e intervenido en 8 lugares donde armaron escenarios sin autorización municipal. Las multas que se les aplicó fue entre el 50% y el 100% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT)”, afirmó el edil.

Entre las disposiciones de la Municipalidad Distrital de Chilca, figura que tampoco las avenidas pueden ser tomadas para la realización de santiagos; sin embargo, esto solo aplica, en el caso de que sea una arteria de alto tránsito.

“Tomando como ejemplo la avenida 9 de Diciembre, que no se puede cerrar desde el desvío hacia Huancán hasta el Cuartel. Pero, sí pueden utilizarlo en la parte que va hacia Ferrocarril o los barrios Llamus, Auquimarca y otros”, acotó Prudenci.

El funcionario acotó que los vecinos que quieran cerrar una arteria y armar su escenario, tienen solicitarlo ante la MDCH y pagar los derechos establecidos.