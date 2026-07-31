A cinco días de cumplirse el plazo para que el Jurado Electoral Especial (JEE) Arequipa publique la lista de candidatos admitidas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, este ente electoral ya se pronunció sobre las 20 solicitudes de inscripción presentadas para la Municipalidad Provincial de Arequipa, a las que se sumará una nómina más.

Esta última agrupación política que consiguió que su registro sea tramitado es el Partido del Buen Gobierno que presenta a Deyanira Salazar Rivera como candidata al sillón provincial, pero para ello, el JEE Arequipa aún debe fijar fecha y hora para la reapertura del sistema Declara+, y se finalice con el registro de la solicitud de inscripción.

LISTAS IMPROCEDENTES PARA LA MUNICIPALIDAD DE AREQUIPA

De las 20 solicitudes de inscripción presentadas, el JEE Arequipa declaró la improcedencia de cinco nóminas, siendo estas las del Frepap, Perú Primero, Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso, Unido Perú y Salvemos al Perú.

En el caso de Perú Primero no cumplió con la cuota joven, sin embargo, solicitó una apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aunque aún no se fija fecha y hora para la audiencia. Mientras que el Frepap no acreditó a sus representantes de comunidades campesinas obligatorios por reglamento.

Por su parte, Unido Perú no concretó el trámite pese a la reapertura del sistema al haber presentado una solicitud de manera física. De otro lado, en Primero la Gente se solicitó declarar la nulidad de esta resolución del JEE Arequipa argumentando que sí se cumplió con el registro en el sistema en los plazos establecidos pese a que solo figura la candidatura a la alcaldía de Ruccy Osco Polar.

Respecto a Salvemos al Perú, el personero legal de la agrupación emitió una solicitud para la corrección de error material en la resolución emitida por el JEE Arequipa, señalando que esta corresponde a otro expediente presentado para la Municipalidad Distrital de Yarabamba y no para la comuna provincial de Arequipa.

Listas admitidas para las elecciones provinciales de Arequipa

LISTAS ADMITIDAS

Respecto al resto de nóminas presentadas, solo Arequipa, Tradición y Futuro; Arequipa Avancemos; el Partido Aprista Peruano; el Partido Frente de la Esperanza 2021; Podemos Perú y Progresemos consiguieron que sus 17 candidatos (un alcalde y 16 regidores) sean admitidos.

En cuanto al resto de nueve organizaciones políticas, el JEE declaró la improcedencia de al menos uno de sus candidatos a regidores. En el caso de Renovación Popular no contará con Javier Iván Calcina Choquehuanca; mientras que Fuerza Arequipeña sufrió la baja de Wilfredo Condori Rodríguez y Gisela Ortiz Sulca.

En el caso de Yo Arequipa no participarán Rolando Moisés Chávez Rojas ni Marjorie Salomé Suárez Meza; en Acción Popular la candidatura de Amparo Lizcett Cuadros Pinto fue declarada improcedente.

Por parte de Ahora Nación, Diana Carhuas Chamorro no participará del proceso electoral, sin embargo, la organización política presentó una apelación ante el JNE; respecto a Alianza Para el Progreso, no contará con la candidatura de Marcos Javier Núñez Valencia.

Por el Partido Democrático Somos Perú no participará la candidata a primera regidora Cindy Rocío Arévalo Rodríguez; por su parte, el Partido Popular Cristiano sufrirá la baja de Luis Fernando Morales Sánchez.

Finalmente, el Partido Político Pueblo Consciente no contará con seis de sus candidatos a regidores, siendo estos Georgina Chaucayanqui Neyra, Hilda Bellido Ramos, Denilson Quispe Tintaya, Wendy Lonzoy Zapata, Clinton Isidro Puri y Sylvana del Rosario Ticona Chipayo.