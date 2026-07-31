Una rápida y oportuna intervención de los bomberos voluntarios de la Compañía de Bomberos “Nuestra Señora de las Mercedes” N.° 37 de Pisco permitió salvaguardar la vida de una madre y su bebé recién nacido durante una emergencia registrada el martes 29 de julio.

La alerta movilizó a los hombres de rojo tras reportarse una mujer herida por una caída; sin embargo, al llegar a una vivienda de material rústico encontraron una situación aún más delicada: la paciente sostenía en sus brazos a su hijo recién nacido, quien aún permanecía unido a la placenta.

Emergencia en vivienda

Tras asegurar la escena, los bomberos realizaron una evaluación inicial de la madre y del bebé, verificando sus signos vitales e iniciando de inmediato las maniobras de inmovilización para su traslado. Las labores se vieron dificultadas por el reducido espacio del inmueble, por lo que el personal actuó con extrema precaución para evacuar a ambos sin poner en riesgo su integridad. Ya en la ambulancia, continuaron aplicando los protocolos de atención prehospitalaria y monitoreando permanentemente el estado de salud de la madre y del recién nacido.

La unidad de emergencia llegó al Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde el personal médico recibió a ambos pacientes en condición estable. Durante toda la intervención, el capitán CBP Juan Ventura y el seccionario CBP Jesús Corahua, integrantes de la Compañía de Bomberos Voluntarios “Nuestra Señora de las Mercedes” N.° 37 de Pisco, permanecieron al lado de la madre y del bebé hasta su ingreso a la sala de partos, demostrando el compromiso y vocación de servicio que caracteriza a los hombres de rojo en beneficio de la comunidad pisqueña.

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