La presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, llegó esta mañana al distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, para verificar la atención brindada a los damnificados por el sismo de magnitud 5,4 que sacudió la zona sur del Valle del Mantaro el pasado 18 de julio.

El helicóptero que la trasladó desde el aeropuerto Francisco Carlé de Jauja aterrizó en el estadio del distrito, donde fue recibida por el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, el alcalde provincial de Chupaca, Luis Bastidas, y cientos de pobladores que le dieron la bienvenida. Como muestra de hospitalidad, la mandataria recibió un poncho, un sombrero huanca y otros presentes representativos de la zona.

Tras el recibimiento, la jefa de Estado inició la inspección de los módulos prefabricados instalados para albergar a las familias que perdieron sus viviendas. En el albergue temporal que brinda atención a las familias que han quedado en la calle, se sentó con ellos a escuchar las necesidades de los afectados.

En el lugar también escuchó el testimonio de los damnificados, quienes solicitaron apoyo para acelerar la reconstrucción de sus hogares y atender las necesidades que dejó el movimiento telúrico que afectó gravemente a la zona.