Por pedido de los vecinos, agentes del serenazgo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) ejecutaron operativos para retirar a mujeres que ofrecían sus servicios sexuales en las calles.

VER MÁS: Trujillo: Rescatan a diez mujeres en operativo contra trata de personas

La primera intervención se ejecutó en la intersección de la avenida Salvador Lara y la calle Sebastián Lorente, en urbanización Las Quintanas IV Etapa, Allí dos mujeres de nacionalidad extranjera (venezolanas) fueron obligadas a abandonar el lugar.

Posteriormente los serenos se trasladaron hasta la intersección de la avenida Túpac Amaru y el pasaje Huerta Grande, en la urbanización Miraflores, donde otras dos mujeres ofrecían sus servicios sexuales.

Cabe indicar que los agentes del serenazgo ejecutan estos operativos en el marco de la Ordenanza Municipal N° 011-1999-MPT, que prohíbe la prostitución clandestina en la vía pública. El fin es cautelar la salud, la moral, las buenas costumbres, el orden y la paz pública.