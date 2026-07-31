Tras un paciente trabajo de inteligencia y días de vigilancia, los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo recataron a diez mujeres que eran presuntamente víctima de trata de personas.

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El operativo se ejecutó la noche del último jueves en el establecimiento Nova Disco Club, ubicado en la avenida 28 de Julio de la urbanización Torres Araujo, en Trujillo. Según versión de la Policía Nacional, tras la diligencia se desarticuló la presunta banda delincuencial “Las Gatitas de Niky”.

DETENIDOS

Los detenidos fueron identificados como Erland Sánchez Torres “Pepe”, Carlos Castrillón Bocanegra, “Calo”, Vivian García Plasencia, “Nicky” y Yajaira Tolentino Rodríguez, “Baby”.

Se identificaron a diez supuestas víctimas de trata de personas durante la intervención. Asimismo, junto a personal de Migraciones, se retuvo al ciudadano venezolano Carlos Villegas Castellano por situación migratoria irregular.

POR REDES

De acuerdo con las investigaciones, la organización delictiva captaba a sus víctimas a través de la red social TikTok para explotarlas en actividades ilícitas.

La Policía Nacional también incautó cinco teléfonos celulares, S/ 1,191 en efectivo, cuatro cámaras de videovigilancia, cuadernos y otras evidencias que servirán para las investigaciones.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Unidad de Flagrancia, con participación del Ministerio Público, para las diligencias correspondientes.