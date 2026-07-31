Gran sorpresa causó entre los vecinos que viven cerca del parque El Triángulo en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo, encontrar entre sus calles una iguana de gran tamaño.

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Los moradores solicitaron la intervención de personal especializado de la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Perú (Serfor) para capturarlo y trasladarlo a un lugar seguro.

Se presume que el reptil llegó de la zona agrícola de Chan Chan

Personal del Policía Ecológica de Trujillo intervino y ahora se espera conocer qué harán con el animal silvestre que se encuentra fuera de su habitat

Cabe recordar que a inicios de esta semana se registró un caso similar en el sector Las Delicias, en el distrito de Moche.