El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza, reveló que el policía en retiro Cristian Astocondor Zavaleta, asesinado el pasado 10 de julio luego de bajar de una camioneta en la urbanización Las Orquídeas, fue ultimado por una banda de asaltantes que recién se había formado para perpetrar ilícitos en Trujillo.

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“Es una banda de marcas (asaltantes) y tenían previsto generar una ola de asaltos. Es una banda estructurada y violenta que se compone por integrantes que ingresan a instalaciones de diferentes bancos para lanzar información de personas que retiran dinero y son seguidos hasta un lugar en donde (los delincuentes) pueden desarrollar su actividad criminal (asaltarlos)”, aseguró.

Diligencias

Ayer, tras la reconstrucción del crimen, el oficial dio detalles de las investigaciones y confirmó que Astocondor no fue el blanco del ataque. Aseguró que luego de interrogar a dos detenidos por este caso, se logró determinar que la víctima mortal estuvo de manera circunstancial en el lugar del atentado.

El general agregó que el suboficial en retiro era amigo del dueño del vehículo y subió a la unidad sin saber que su conocido había retirado una fuerte suma de dinero de un banco.

“De manera circunstancial, como amigo, sube a la camioneta sin saber que esa camioneta venía siendo seguida por estos criminales. Finalmente en este lugar (urbanización Las Orquídeas) es en donde Cristian desciende del vehículo porque dos motos los interceptan”, afirmó.

Como informó Correo en su momento, Astocondor fue acribillado por el delincuente Alfredo Rondón, conocido como “Negrasho”. Él fue atrapado el pasado 28 de julio y confesó haberle disparado al policía en retiro. Por este caso también cayó Alexander Milla Reyes, detenido el mismo día del ataque luego que el conductor de la camioneta lo siguiera y lo embistiera. Este criminal permanece con custodia policial en un hospital.