Con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones y proteger a la población ante una nueva temporada de lluvias, la Municipalidad Distrital de Río Grande en la provincia de Condesuyos inició la ejecución de trabajos de defensa ribereña en el valle de Chorunga, una de las zonas de mayor vulnerabilidad.

Con las intervenciones oportunas se busca reforzar los márgenes del río y puntos vulnerables para evitar que un eventual incremento del caudal erosione las riberas, afecte las áreas agrícolas, las vías de comunicación y las viviendas.

La intervención se realiza como una medida de prevención ante el Niño Costero y tras los daños ocasionados en enero de este año, cuando las intensas lluvias provocaron un huaico que destruyó parte de la carretera en los sectores de Jarana y Chillihuay, interrumpiendo el tránsito entre el centro poblado de Iquipí y el anexo de San Juan de Chorunga.

Además de proteger a la población, la obra busca preservar las tierras de cultivo, principal fuente de ingresos para los agricultores de la zona, evitando que sean afectadas por el desborde del río durante la época de precipitaciones.