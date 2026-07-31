Un sismo de magnitud 5.7 se registró a las 19:58:43 de este 30 de julio, de acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El evento tuvo una profundidad de 116 kilómetros y su epicentro se ubicó a 42 kilómetros al noreste de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.
El IGP informó que el movimiento sísmico alcanzó una intensidad IV en la ciudad de Pucallpa. Tras el evento, usuarios en redes sociales señalaron haber percibido el temblor en distintas localidades, incluida Lima.
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