Con motivo de las celebraciones por el 486 Aniversario de la Fundación Española de Arequipa, la Municipalidad Provincial dispuso el embanderamiento general de viviendas, instituciones públicas, empresas y establecimientos comerciales en toda la ciudad.

La medida fue oficializada mediante el Decreto de Alcaldía N.° 06-2026, suscrito por la alcaldesa Ruccy Oscco Polar, y estará vigente desde el 1 hasta el 18 de agosto.

De acuerdo con la disposición, los inmuebles deberán exhibir la bandera de Arequipa, de color rojo carmesí con el escudo de la ciudad, colocada en su respectiva asta durante el periodo establecido.

La comuna señaló que esta medida busca fomentar el civismo y la participación de la población en las actividades conmemorativas por el aniversario de la Ciudad Blanca, cuya fecha central se celebra el 15 de agosto.

Para el 1 de agosto se ha programado el saludo a Arequipa, que incluye el izamiento de la bandera de la ciudad a las 9:00 horas en la Plaza de Armas. Dos horas después, a las 11:00, se realizará el tradicional pago a la tierra.

Ese mismo día, el Gobierno Regional de Arequipa organizará el pasacalle regional “Cantemos y Bailemos por Nuestra Arequipa”, en la Av. Independencia, con la participación de delegaciones de distintas municipalidades que presentarán danzas típicas de la región.

El 2 de agosto se desarrollarán tres actividades principales: el II Festival del Adobo Arequipeño en la Plaza de Armas, la III Maratón Canina “Arequipa Rápidos y Peludos”, desde las 8:00 horas en el parque Selva Alegre, y la tradicional gran pelea de toros en la cancha de Characato, programada para las 13:00 horas.