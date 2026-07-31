La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) afirmó que el proyecto de delegación de facultades legislativas que el Poder Ejecutivo presentará ante el Congreso representa una oportunidad para impulsar reformas pendientes en el país. En ese contexto, el gremio empresarial expresó su respaldo a la iniciativa gubernamental mediante un pronunciamiento difundido este 30 de julio.

Según el gremio empresarial, las medidas propuestas tienen como objetivo reactivar el crecimiento económico del país. En esa línea, recordó que el sector privado viene promoviendo desde hace varios años una agenda enfocada en incentivar las inversiones y fortalecer la formalización laboral.

ComexPerú señaló que la propuesta del Gobierno recoge demandas planteadas por empresas de distintos sectores con el objetivo de generar nuevas oportunidades productivas. En ese sentido, remarcó la necesidad de reducir las trabas burocráticas que, según indicó, limitan el desarrollo de la actividad económica.

El gremio empresarial afirmó que el Estado debe desempeñar un papel facilitador de la actividad económica, con políticas públicas centradas en los ciudadanos. Añadió que la iniciativa del Ejecutivo recoge planteamientos acordes con su propuesta de Nueva Formalidad, orientada a impulsar la incorporación de trabajadores a la formalidad.

De acuerdo con lo que el gremio empresarial indica, la propuesta busca garantizar el acceso al empleo formal sin menoscabar los beneficios establecidos por la legislación laboral. Además, subrayó que las medidas no contemplan la reducción de los derechos de los trabajadores, en línea con lo señalado por las autoridades gubernamentales.

En ese contexto, ComexPerú sostuvo que la aprobación de las reformas es clave para revertir la postergación de los cambios estructurales que, según señaló, el país mantiene desde hace varios años. En ese sentido, afirmó que es necesario fortalecer la seguridad jurídica para impulsar el desarrollo de los distintos sectores productivos.