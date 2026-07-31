Un joven de 18 años resultó gravemente herido luego de que presuntos sicarios en motocicleta le dispararan en la urbanización Previ, en el Callao. La víctima recibió cuatro impactos de bala y quedó tendida en la vía pública, cerca de la institución educativa Carlos Phillips y de otro centro educativo.

Según Exitosa, el ataque se produjo luego de que vecinos de la zona alertaran a las autoridades tras escuchar varios disparos cerca del óvalo Previ. Al llegar al lugar, los agentes encontraron al joven herido y lo trasladaron a un centro de salud para que recibiera atención médica.

Yareth Alexander Crisóstomo Ferrel, de 18 años, fue identificado como la víctima del ataque armado. Actualmente permanece internado en el hospital Negreiros con pronóstico reservado.

La Policía Nacional mantiene las diligencias para determinar el móvil del ataque. Como una de las principales hipótesis, los agentes no descartan que se trate de un presunto ajuste de cuentas por la modalidad en que se cometió el crimen.

Durante el ataque en la urbanización Previ, el joven recibió cuatro disparos. Según la Policía, dos balas impactaron en el pecho y las otras dos en el brazo izquierdo y la mano derecha.

Tras escuchar los disparos, los vecinos alertaron a las autoridades, que desplegaron un operativo de búsqueda en la zona. Los agentes activaron el plan cerco y encontraron al herido en la calle Las Avellanas, donde fue auxiliado y trasladado en un patrullero de la comisaría de Bocanegra.

Los registros de las cámaras de seguridad de la zona serán analizados por las autoridades para esclarecer cómo se produjo el ataque e identificar la ruta que habrían tomado los presuntos responsables.

Los investigadores evalúan si los atacantes realizaron un seguimiento previo a la víctima o si llegaron directamente al lugar del ataque. Asimismo, las imágenes de videovigilancia podrían ayudar a identificar la motocicleta utilizada durante la fuga.