A la fiesta de santiago no hay quien se le resista, ni siquiera un prófugo de la justicia. La tradicional celebración costumbrista que se realizaba en Huayucachi, terminó con la recaptura de Julio César Manrique Maraví (45), alias “Huaype”, el presunto cabecilla de la organización criminal “Los Lechuceros del Centro”.

Hoy, la Policía Nacional puso fin a los 78 días de fuga del investigado que era buscado desde el pasado 13 de mayo, cuando escapó trepando las paredes de la comisaría de Sicaya pocas horas después de haber sido detenido durante un megaoperativo ejecutado por la División de Investigación de Alta Complejidad (DIVIAC) y el Ministerio Público.

Cambia su apariencia

Según informó la PNP, para evitar ser reconocido, Huaype” había cambiado su apariencia: se tiñó el cabello y dejó crecer su barba. Sin embargo, los policías lograron identificarlo entre los asistentes a la fiesta y procedieron a su captura.

Al consultar los sistemas SIDPOL y ESINPOL, los agentes confirmaron que registraba una requisitoria vigente emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria, dentro del Expediente N.° 1690-2026, por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir.

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