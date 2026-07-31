Postes de alumbrado público, telefonía, bermas centrales y otros espacios públicos del distrito de Chilca, fueron infestados de publicidad exterior por parte de diversos candidatos, a pesar de estar prohibido.

Tras denuncias de vecinos sobre la proliferación de afiches, banderines y otros la Gerencia de Desarrollo Urbano como realizó un operativo para identificar a los infractores.

Por su lado, la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo elaborará un informe que será remitido al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el propósito de que evalúe las acciones correspondientes frente a la instalación de propaganda en lugares no autorizados. De acuerdo con la normativa electoral vigente, las sanciones podrían oscilar entre 1 y 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).