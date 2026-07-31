La bancada de Juntos por el Perú emitió un pronunciamiento sobre la detención del diputado Julián Pérez Mallqui, quien fue intervenido y trasladado a la comisaría de San Miguel tras una denuncia por presunta agresión a su expareja.

En el comunicado difundido este 30 de julio de 2026, el grupo parlamentario expresó su rechazo a cualquier acto de violencia y señaló que permanecerá atento al desarrollo de las investigaciones.

Asimismo, informó que respetará el debido proceso y que evaluará la aplicación de medidas disciplinarias internas de acuerdo con los resultados de las diligencias y con lo establecido en sus normas partidarias.

En relación con el procedimiento judicial, el abogado penalista y constitucionalista Roberto Pereira explicó en Canal N que, luego de la reforma del artículo 93 de la Constitución aprobada en 2021, los parlamentarios ya no cuentan con inmunidad de arresto ni de procesamiento en casos de delitos comunes cometidos en flagrancia.