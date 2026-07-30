El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, manifestó que espera que el Congreso apruebe el pedido de facultades extraordinarias que presentará la presidenta Keiko Fujimori para legislar en materias laborales, reorganización de entidades públicas, sistema penitenciario y cambios en minería, agricultura, pesca, energía y tributación.

“Estoy seguro de que el Congreso responderá positivamente a la solicitud de la presidenta Fujimori, porque son medidas razonables para ayudar al país. Confío en que los congresistas que forman parte de la oposición, o que no pertenezcan a Fuerza Popular, actuarán conscientemente por el bien del Perú”, expresó.

El titular del MTC indicó que, aunque en una democracia existen posiciones distintas, considera que el Ejecutivo reunirá los votos necesarios para obtener esas facultades.

Sus declaraciones fueron ofrecidas luego de participar en la XXI Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú, realizada como parte de las actividades por Fiestas Patrias.

En otro momento, Rey agradeció al exministro Aldo Prieto por facilitar la información relacionada con la gestión del sector.

“En los últimos meses, con la presencia del exministro Prieto, se ha podido recuperar muchas cosas que se habían dejado de hacer, pero aún quedan otras más por ejecutar. El Estado, en realidad, se encuentra en una situación realmente crítica y eso es lo que nos debe preocupar a todos los peruanos”, expresó.

También sostuvo que durante su administración se establecerá un orden de prioridades. “No es posible atender todas juntas, es material y humanamente imposible. Hay que hacerlo en orden y, en la medida de lo posible, de forma paralela”.