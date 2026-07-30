El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que, desde hoy jueves 30 de julio hasta el sábado 1 de agosto, se registrará un incremento de la temperatura diurna de moderada a fuerte intensidad en la sierra media y los valles costeros.

De acuerdo con el aviso emitido por la Dirección Zonal 6 del Senamhi, la escasa presencia de nubosidad hacia el mediodía favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta (UV), por lo que recomendó a la población evitar la exposición prolongada al sol y utilizar medidas de protección, especialmente entre las 10:00 y las 15:00 horas.

Además del intenso calor, se prevén ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes, situación que podría generar levantamiento de polvo en algunas zonas.

Las temperaturas más elevadas se registrarán en los valles costeros e interandinos. En el valle de Majes, el termómetro alcanzaría los 32 grados Celsius, mientras que en los valles de la provincia de La Unión se esperan máximas de 28 grados. En el litoral arequipeño, la temperatura podría llegar hasta los 23 grados Celsius.

El Senamhi exhortó a la ciudadanía a mantenerse hidratada, usar bloqueador solar, sombreros de ala ancha y ropa ligera para reducir los efectos de la intensa radiación y las altas temperaturas previstas para los próximos días.

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