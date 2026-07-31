El cementerio general de la capital de la provincia de Lampa fue escenario de desgarradoras escenas de dolor durante el sepelio de los tres hermanos y un bebé de apenas 11 meses de nacida, quienes perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito en la región Cusco.

Los familiares, docentes, amigos y vecinos de la localidad se congregaron masivamente para brindar el último adiós a las víctimas de esta lamentable pérdida familiar.

El trágico suceso ocurrió el pasado 25 de julio en la carretera Pichari–Quillabamba, dentro de la jurisdicción de la zona de Cielo Punco, provincia de La Convención. La camioneta en la que viajaban las víctimas cayó a un abismo de aproximadamente 400 metros de profundidad, dejando un saldo total de seis personas fallecidas, entre ellas cuatro integrantes de esta misma familia originaria de Lampa.

Entre los fallecidos identificados se encuentran los hermanos Melania Ángela, Leonor Natividad y Juan Jesús Apaza Quispe, junto a la pequeña hija de 11 meses de la profesora Melania. Las hermanas se desempeñaban como docentes en la zona del VRAEM; Melania Ángela laboraba en la I.E. Inicial Unión Kinkori en Villa Virgen (UGEL Pichari), mientras que Leonor Natividad también ejercía el magisterio en esa misma jurisdicción.

TRISTE DESPEDIDA

Luego de un complejo proceso de rescate y traslado desde la zona del accidente, los restos mortales llegaron a su natal Lampa, donde fueron velados en las instalaciones de la Casa del Maestro. Durante el homenaje, sus colegas y la comunidad destacaron la vocación de servicio de las maestras, quienes habían migrado hacia la zona del VRAEM con el objetivo de ejercer su profesión y salir adelante.

Tras el emotivo velatorio y las exequias correspondientes, el cortejo fúnebre partió hacia el cementerio general acompañado por una numerosa comitiva que expresó sus condolencias a los deudos. La población lamentó profundamente la pronta partida de estos jóvenes profesionales y reiteró el dolor que deja esta tragedia en toda la provincia de Lampa.