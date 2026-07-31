Un sismo de magnitud 4.0 se registró este jueves 30 de julio en Puno, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS).
Según el reporte sísmico, el movimiento telúrico ocurrió a las 07:04 p.m.
El IGP precisó que el epicentro del sismo se localizó a 27 kilómetros al norte de Santa Lucía, en la provincia de Lampa, región Puno.
El evento sísmico tuvo una profundidad de 205 kilómetros, así como una latitud y longitud de -15.46 y -70.54 grados.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños personales ni materiales a consecuencia del movimiento telúrico.
El Instituto Geofísico del Perú continúa monitoreando la actividad sísmica en el país y recuerda a la población la importancia de contar con un plan de emergencia y una mochila para casos de desastres.