Un sismo de magnitud 4.0 se registró este jueves 30 de julio en Puno, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS).

Según el reporte sísmico, el movimiento telúrico ocurrió a las 07:04 p.m.

El IGP precisó que el epicentro del sismo se localizó a 27 kilómetros al norte de Santa Lucía , en la provincia de Lampa, región Puno.

El evento sísmico tuvo una profundidad de 205 kilómetros, así como una latitud y longitud de -15.46 y -70.54 grados.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0511

Fecha y Hora Local: 30/07/2026,19:04:06

Magnitud: 4.0

Profundidad: 205 km

Latitud: -15.46

Longitud: -70.54

Referencia: 27 km al N de Santa Lucía, Lampa - Punohttps://t.co/xPnUXvcdKz — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 31, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños personales ni materiales a consecuencia del movimiento telúrico.

El Instituto Geofísico del Perú continúa monitoreando la actividad sísmica en el país y recuerda a la población la importancia de contar con un plan de emergencia y una mochila para casos de desastres.