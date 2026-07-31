La provincia de Pisco celebra el destacado logro de las hermanas gemelas Leonor Ainhoa Pacheco Andía y Gloria Yamileth Pacheco Andía, de tan solo 16 años, quienes alcanzaron una de sus más importantes metas al ingresar de manera simultánea a la carrera de Derecho de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.

El ingreso de ambas jóvenes es el resultado de años de esfuerzo, disciplina y dedicación, cualidades que las llevaron a sobresalir durante su formación en la Institución Educativa N.° 22454 “Miguel Grau Seminario”, donde participaron activamente en actividades académicas y concursos, destacando siempre por su excelencia y compromiso.

Talento académico

Este importante éxito ha llenado de orgullo a la comunidad educativa, que felicitó públicamente a las estudiantes por convertirse en un ejemplo de perseverancia para la juventud pisqueña. De manera especial, también se reconoció a Gloria Yamileth Pacheco Andía, quien ostentó el título de Reina del Grau 2025, sumando ahora un nuevo logro a su destacada trayectoria estudiantil. Asimismo, se resaltó el permanente apoyo que ambas hermanas se brindaron mutuamente para alcanzar este objetivo, demostrando que la unión familiar y el trabajo en equipo pueden abrir las puertas del éxito.

La institución educativa expresó también su reconocimiento a la madre y a toda la familia de las jóvenes, por el esfuerzo, amor y acompañamiento brindados durante cada etapa de su formación. Docentes y directivos coincidieron en señalar que este logro representa el inicio de una prometedora vida profesional y confiaron en que Leonor Ainhoa y Gloria Yamileth dejarán en alto el nombre de Pisco y de su alma máter.

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