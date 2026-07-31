de las hermanas gemelas Leonor Ainhoa Pacheco Andía y Gloria Yamileth Pacheco Andía, de tan solo 16 años, quienes alcanzaron una de sus más importantes metas al ingresar de manera simultánea

El ingreso de ambas jóvenes es el resultado de años de esfuerzo, disciplina y dedicación, cualidades que las llevaron a sobresalir durante su formación en la Institución Educativa N.° 22454 “Miguel Grau Seminario”, donde participaron activamente en actividades académicas y concursos, destacando siempre por su excelencia y compromiso.

Talento académico

Este importante éxito ha llenado de orgullo a la comunidad educativa, que felicitó públicamente a las estudiantes por convertirse en un ejemplo de perseverancia para la juventud pisqueña. De manera especial, también se reconoció a Gloria Yamileth Pacheco Andía, quien ostentó el título de Reina del Grau 2025, sumando ahora un nuevo logro a su destacada trayectoria estudiantil. Asimismo, se resaltó el permanente apoyo que ambas hermanas se brindaron mutuamente para alcanzar este objetivo, demostrando que la unión familiar y el trabajo en equipo pueden abrir las puertas del éxito.

La institución educativa expresó también su reconocimiento a la madre y a toda la familia de las jóvenes, por el esfuerzo, amor y acompañamiento brindados durante cada etapa de su formación. Docentes y directivos coincidieron en señalar que este logro representa el inicio de una prometedora vida profesional y confiaron en que Leonor Ainhoa y Gloria Yamileth dejarán en alto el nombre de Pisco y de su alma máter.

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