Postulantes quedaron impedidos de rendir el Examen de Admisión 2026-I de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (UNICA) tras llegar fuera del horario establecido para el ingreso a la Ciudad Universitaria, la mañana de este domingo 26 de julio.

Proceso académico

De acuerdo con el cronograma oficial, el acceso de los postulantes estuvo habilitado desde las 6:00 hasta las 9:00 de la mañana. Sin embargo, alrededor de las 9:10 a. m., ambas puertas de ingreso permanecían cerradas, mientras dos postulantes insistían en ingresar golpeando las rejas.

La universidad había dispuesto dos accesos para facilitar el ingreso de los postulantes: la puerta principal de la Ciudad Universitaria y el acceso ubicado frente al colegio José Toribio Polo, ambos ubicados en la avenida Los Maestros, en el kilómetro 300.5 de la carretera Panamericana Sur.

Pese a los esfuerzos de algunos aspirantes por ingresar minutos después del cierre, el personal encargado mantuvo el cumplimiento estricto del horario previamente establecido, por lo que los jóvenes no pudieron participar en la evaluación.

El examen convocó a miles de postulantes que buscan alcanzar una de las 2,532 vacantes disponibles para 40 carreras profesionales, en una de las jornadas académicas más importantes del año para la casa superior de estudios.

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