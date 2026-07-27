La presidenta electa Keiko Fujimori presentó este lunes a parte de los integrantes de su primer Gabinete Ministerial, que asumirá funciones junto con el nuevo Gobierno el próximo 28 de julio.

Durante una conferencia de prensa, confirmó que Luis Galarreta será el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Elmer Cuba encabezará el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Carlos Espá asumirá el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Al explicar la designación de Galarreta, Fujimori sostuvo que el titular de la PCM tendrá la responsabilidad de conducir y articular el trabajo de todos los ministerios, coordinar la acción del Ejecutivo y promover los consensos necesarios para convertir las políticas públicas en resultados para los ciudadanos.

Primeros anuncios del nuevo Gobierno

Con estas designaciones, Keiko Fujimori inició la presentación oficial del equipo ministerial que la acompañará durante el inicio de su gestión. Se espera que en las próximas horas se anuncie al resto de integrantes del Consejo de Ministros.