El senador de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, afirmó que la presidenta electa Keiko Fujimori tiene la facultad constitucional de designar al presidente del Consejo de Ministros y a los integrantes de su gabinete. Sus declaraciones se dieron luego de que se anunciara a Luis Galarreta como próximo titular de la PCM para el inicio del nuevo gobierno.

El parlamentario señaló que las decisiones adoptadas por la futura administración deben ser respetadas y consideró que la nueva etapa política requiere diálogo entre las distintas fuerzas del Congreso. En esa línea, sostuvo que será necesario alcanzar acuerdos para atender problemas como la anemia, las emergencias y la promoción de inversiones.

“La señora Keiko Fujimori legitimamente puede decidir quien va a ser su premier”, expresó.

López-Chau respalda designaciones de Keiko Fujimori: "Veremos al gabinete por los resultados que entregue al país"https://t.co/h08LownB7c — Canal N (@canalN_) July 27, 2026





Destacó designación de Elmer Cuba en el MEF

Sobre la elección de Elmer Cuba como próximo ministro de Economía y Finanzas, López-Chau resaltó su experiencia profesional y señaló que los resultados de su gestión permitirán evaluar el desempeño al frente de esa cartera. El senador indicó que la conducción económica será uno de los aspectos importantes durante el próximo periodo.

Además, planteó la necesidad de realizar cambios en el sector Educación y propuso que las universidades públicas puedan aportar especialistas para asumir responsabilidades dentro de esta área. Según señaló, se requieren perfiles técnicos para afrontar los desafíos pendientes del sistema educativo.

Pidió investigar denuncia contra Roberto Sánchez

Respecto a la denuncia que involucra al excandidato presidencial Roberto Sánchez por un presunto esquema de recorte de sueldos, el senador sostuvo que el caso debe ser investigado por las autoridades correspondientes. López-Chau afirmó que, de confirmarse responsabilidades, las sanciones deben aplicarse sin considerar la organización política de los involucrados.

“Si fuera de nuestro propio partido es condenable. Y es condenable si pasa en cualquier partido”, indicó.

El legislador también hizo un llamado a fortalecer el diálogo entre los distintos sectores políticos y evitar una mayor confrontación durante el nuevo periodo parlamentario. Añadió que la búsqueda de consensos será necesaria para avanzar en las principales demandas del país.