El Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión asegura estar preparado para responder ante un eventual sismo de gran magnitud en nuestra región, luego de los movimientos registrados recientemente. El director encargado del nosocomio, Freddy Muñoz, afirmó que cuentan con personal capacitado y un sistema de emergencia que ya fue puesto a prueba durante los últimos eventos sísmicos registrados.

El funcionario explicó que el hospital dispone del personal del servicio de emergencia, para atender una eventual situación de desastre.

“Ya nosotros brindamos la respuesta respectiva. Tenemos un equipo de brigadistas, más o menos de 55 personas activos”, sostuvo.

Muñoz destacó además la respuesta del personal médico durante las recientes emergencias, señalando que varios especialistas acudieron al establecimiento incluso fuera de sus horarios de trabajo.

“Muchos de los médicos especialistas se presentaron fuera de sus turnos para prestar atención al público y eso destaca su compromiso con la población”, indicó.

Si habría una respuesta

Consultado sobre si el establecimiento cuenta con camas, equipos y las condiciones necesarias para afrontar un eventual sismo fuerte, el director encargado reconoció que existen algunas limitaciones, aunque aseguró que estas no impedirían activar la respuesta hospitalaria.

“Obviamente hay debilidades, no lo vamos a ocultar, pero estamos preparados”, afirmó.

“En el último simulacro se dejó en evidencia la participación de todo el personal del sistema comando para garantizar la atención del hospital en casos de sismo de esta magnitud, estamos preparados”, reafirmó el galeno.

Pero hay falta de equipos

Entre las dificultades que enfrenta actualmente el nosocomio está la paralización de su tomógrafo, equipo adquirido en 2016 y que se encuentra próximo a culminar su vida útil, según informó el médico quien añadió que ante la avería el hospital suscribió convenios con clínicas para garantizar los exámenes de los pacientes de emergencia y hospitalización. Según el director, se espera que el equipo vuelva a operar hacia fines de agosto.

Mientras tanto, el hospital espera la incorporación de un nuevo tomógrafo mediante Obras por Impuestos (OxI), como parte de un paquete de aproximadamente S/56 millones en equipamiento, que también contempla un mamógrafo, equipos de rayos X, equipos de anestesiología y un microscopio quirúrgico. A ello se suma el ingreso de equipos valorizados en unos S/12 millones, entre ellos un resonador magnético de última tecnología.

El director encargado reconoció que el presupuesto y la falta de especialistas continúan siendo retos para el establecimiento, que actualmente atiende a pacientes de Junín y otras regiones del centro del país.

“Con el poco presupuesto que tenemos, tratamos de garantizar la atención al público, al paciente. Y ese es nuestro mayor reto”, manifestó.

Se defiende. Muñoz respondió a las críticas formuladas por el ministro de Salud, Luis Dyer, durante su reciente visita al hospital, quien cuestionó duramente las condiciones del establecimiento. “Es una apreciación externa de una visita rápida; más que lo que él pueda decir u otros puedan decir, son los pacientes que han sido atendidos en el hospital”, sostuvo.