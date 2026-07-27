La presidenta electa Keiko Fujimori anunció este lunes a Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros, durante una conferencia de prensa realizada en la víspera de la ceremonia de transmisión de mando. La designación forma parte de la presentación de los primeros integrantes del gabinete ministerial que asumirá funciones desde este 28 de julio.

Durante su pronunciamiento, la mandataria electa también adelantó que Elmer Cuba dirigirá el Ministerio de Economía y Finanza y Carlos Espá será el nuevo titular del Ministerio de Relaciones y Exteriores. Asimismo informó que dará a conocer otros nombres que integrarán su equipo de gobierno.

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Keiko Fujimori destaca experiencia de Galarreta

La presidenta electa señaló que el cargo requiere capacidades de liderazgo, gestión y diálogo para afrontar los retos del próximo gobierno. En ese sentido, afirmó que el objetivo será construir acuerdos que permitan atender las principales demandas de la población.

“En nuestro sistema constitucional, el presidente del Consejo de Ministros tiene la misión de conducir y articular el trabajo de todo el gabinete, coordinar la acción de gobierno y construir los consensos que permitan convertir las decisiones en resultados para los ciudadanos”, manifestó.

Fujimori resaltó la trayectoria política de Galarreta y mencionó que cuenta con experiencia en la función pública tras haber ejercido como congresista y parlamentario andino. Añadió que el nuevo premier conoce tanto el funcionamiento del Estado como la dinámica del Parlamento.

“Gobernar exige decisión, pero también diálogo. Firmeza, pero capacidad para lograr acuerdos”, expresó la mandataria electa.

Asimismo, indicó que le solicitó encabezar un gabinete enfocado en atender las principales necesidades del país y medir su gestión por los resultados obtenidos.

“Los peruanos no esperan explicaciones, esperan resultados”, afirmó.





¿Cuáles serán los objetivos del nuevo gabinete?

Tras el anuncio, Luis Galarreta agradeció la confianza de Keiko Fujimori y señaló que asumirá la conducción del gabinete ministerial con responsabilidad. El próximo jefe de la PCM indicó que trabajará con metas definidas para enfrentar los principales problemas del país.

Durante su intervención, Galarreta mencionó que entre sus prioridades estarán la lucha contra la inseguridad ciudadana, la recuperación del crecimiento económico, la generación de empleo y la reducción de la pobreza. También señaló que se impulsará una reforma de segunda generación para atender brechas sociales pendientes.

“Tenemos objetivos claros, concretos, como usted nos ha señalado, enfrentar la inseguridad es uno de ellos, volver a crecer con inversiones, volver a generar empleo es otro objetivo para reducir la pobreza”, sostuvo.

El próximo premier también señaló que buscará recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y promover espacios de diálogo con distintos sectores políticos. Además, afirmó que uno de sus encargos será contribuir a la unidad del país.

“Lo asumiré con absoluta responsabilidad, con muchas ganas, igual que todo el gabinete, de salir adelante, dialogar con todos como siempre se tiene que hacer para buscar un país unido”, señaló.