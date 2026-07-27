La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, anunció que Carlos Espá será el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de su gobierno.

La designación fue confirmada durante una conferencia de prensa realizada a un día de la toma de mando presidencial, como parte de la presentación de los integrantes del próximo Consejo de Ministros.

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Continúa la conformación del Gabinete Ministerial

Con el anuncio de Carlos Espá en la Cancillería, Keiko Fujimori continúa definiendo a los integrantes de su primer Gabinete Ministerial.

Hasta el momento, también se ha confirmado que Luis Galarreta asumirá la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mientras que el economista Elmer Cuba será el nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), una de las carteras consideradas estratégicas para el inicio del nuevo gobierno.

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Excandidato presidencial por Sí Creo

Carlos Espá fue candidato a la Presidencia de la República por el partido político Sí Creo, agrupación con la que participó en el último proceso electoral.

Ahora estará al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, desde donde tendrá a su cargo la conducción de la política exterior del Perú, las relaciones diplomáticas con otros Estados y la representación del país ante organismos internacionales.

A un día de la toma de mando

Los anuncios se producen en la víspera de la ceremonia de transferencia de mando, en la que Keiko Fujimori asumirá oficialmente la Presidencia de la República para el periodo 2026-2031.

Se espera que en las próximas horas se complete la presentación del resto de ministros que integrarán el Consejo de Ministros desde el inicio de la nueva administración.